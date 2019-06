Colombia: Duque apre domani visita ufficiale in Argentina, in agenda bilaterale con Macri

- Il presidente della Colombia, Ivan Duque, inizierà domani - lunedì 10 giugno - la sua prima visita ufficiale in Argentina. Nel corso del bilaterale con il suo omologo Mauricio Macri, appuntamento cuore della missione, verranno affrontati temi di carattere bilaterale e il dossier più caldo dell'agenda politica regionale, quello relativo alla crisi politica ed economica in corso in Venezuela. La giornata di Duque, che atterra a nella serata di domenica a Buenos Aires, inizierà con un incontro con imprenditori argentini interessati ad investire in Colombia. Dopo aver ricevuto l'onorificenza di cittadino illustre della capitale, il presidente colombiano si trasferirà alla Casa Rosada per il bilaterale con Macri, occasione per la firma di diversi memorandum di intesa e di una dichiarazione finale congiunta. Il ministero degli Esteri argentino fa sapere che Duque, accompagnato dalla moglie Maria Juliana Ruiz sarà nella serata di oggi ospite di una cena privata nella residenza presidenziale Olivos, cui sarà presente anche la moglie di Macri, Juliana Awada. (segue) (Abu)