Business news: Argentina, Banca mondiale, rapporto semestrale riduce prospettive recessione

- La Banca mondiale (Bm) ha sensibilmente migliorato le prospettive economiche dell'Argentina per il 2019 portando la proiezione del calo del Pil da -1,9 a -1,2 per cento. E' quanto si legge nel rapporto semestrale "Prospettive economiche mondiali" presentato il 4 giugno. L'istituto finanziario diminuisce inoltre dello 0,5 per cento le stime sulla crescita relative al 2020. portandole a un +2,2 per cento. Aumentate invece dello 0,1 per cento le previsioni per il 2021, portate al +3,2 per cento. "In Argentina, è previsto un alleggerimento della recessione nel 2019, mentre l'economia dovrebbe riprendere l'espansione nel 2020", si legge nel documento della Bm. (Res)