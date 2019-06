Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio (2)

- REGIONE- L'assessore allo Sviluppo economico, commercio e artigianato, Ricerca, Start up, Lazio creativo e Innovazione, Gian Paolo Manzella, partecipa a 'Challenge Digitale per la Mobilità'.Largo Ascianghi 4 (ore 10.30)- L'assessore al Turismo e alle Pari Opportunità della Regione Lazio, Lorenza Bonaccorsi interviene alla presentazione del progettodella Regione Lazio "Ricomincio da 3, Sapere Fare Essere, percorso orientamento e accompagnamento per l'inclusione sociale delle donne vittime di violenza".Casa Internazionale delle Donne, Sala Tosi, via della Lungara, 19 (ore 10)- L'assessore della Regione Lazio al Lavoro e Nuovi Diritti, Formazione, Scuola e Diritto allo Studio Universitario, Claudio Di Berardino, interviene all'inaugurazione della nuova mensa dell'Università della Tuscia. Partecipano il Rettore dell'Universitàdella Tuscia, Alessandro Ruggieri e il Commissario straordinario di Lazio Disco, Alessio Pontillo.Viterbo, via Alessandro Volta 7, Località Riello (ore 12) (segue) (Rer)