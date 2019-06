Business news: Argentina, produzione industriale ad aprile a -8,8 per cento, dodicesimo mese al ribasso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione industriale in Argentina è diminuita ad aprile dell'8,8 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, segnala l'Istituto nazionale di statistica (Indec). Si tratta del dodicesimo mese consecutivo di recessione della produzione a livello interannuale. Nel raffronto rispetto al mese precedente si registra invece un lieve miglioramento del 2,3 per cento. Nei primi quattro mesi dell'anno la diminuzione complessiva risulta del 10,6 per cento. Il rilevamento circa le aspettative di produzione effettuato dall'Indec indica che il 36,7 per cento delle aziende prevede un ulteriore calo anche per i mesi di maggio e giugno, mentre il 52 per cento manterrà l'attuale livello. Nella comparazione su anno, nessuna delle 16 aree produttive rilevate mostra ad aprile un segno positivo; stesso avviene se si considerano i primi quattro mesi. (Res)