Amministrative: alle 19 affluenza ballottaggi al 37,4 per cento, in calo rispetto a primo turno

- Alle 19 di oggi alle elezioni per i ballottaggi ha votato il 37,4 per cento degli aventi diritto di tutti e 134 Comuni delle Regioni a statuto ordinario. Un dato in calo, si legge sul sito del Viminale, rispetto al primo turno del 26 maggio, quando l'affluenza fu del 54,62 per cento. Il Movimento cinque stelle è al ballottaggio solo a Campobasso tra 15 Comuni capoluogo di provincia. Per il resto la sfida è tra candidati del centrosinistra o del centrodestra. I seggi sono aperti fino alle 23. Complessivamente il secondo turno delle amministrative del 26 maggio scorso ha coinvolto 136 Comuni italiani, di cui 124 con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e 12 quelli con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti. (Rin)