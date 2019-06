Business news: Cile, attività economica al +2,1 per cento ad aprile

- L'indice di attività economica in Cile (Imacec) ha registrato un aumento del 2,1 per cento ad aprile. E' quanto emerge dal rilevamento della Banca centrale, nel quale si segnala che rispetto al mese precedente l'incremento è stato dello 0,3 per cento mentre sui dodici mesi si registra un segno positivo del 2,2 per cento. Nei primi quattro mesi dell'anno si registra un incremento dell'1,7 per cento a fronte del +5,2 per cento registrato nello stesso periodo del 2018. L'indice dell'attività economica in Cile si divide in due sottogruppi, quello relativo all'attività mineraria, che ha registrato ad aprile un aumento dell'1,9 per cento, e quello non minerario, che ha registrato un +2,1 per cento. (Res)