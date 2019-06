Business news: Colombia, inflazione al 0,31 per cento a maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inflazione in Colombia si è attestata allo 0,31 per cento a maggio. Lo rende noto l’Ufficio nazionale statistiche (Dane). Il dato è superiore dello allo 0,25 per cento dello steso mese dello scorso anno, ma inferiore rispetto allo 0,50 per cento di aprile. Tra gennaio e maggio, riferisce l’Istituto, i prezzi al consumo hanno accumulato un’inflazione del 2,44 per cento, rispetto al 2,31 per cento registrato nello stesso periodo dello scorso anno. (Res)