Rifiuti Roma: Pedica (Pd), ora Raggi dia risposte su futuro Ama

- "Dopo il nuovo cda di Ama, Raggi ora dia risposte chiare problema dei rifiuti. Siamo di fronte a una nuova emergenza e i cittadini vogliono fatti e non solo promesse". È quanto afferma in una nota Stefano Pedica del Pd. "Quale sarà il futuro dell'azienda? E, soprattutto, - prosegue Pedica - la sindaca dove intende portare la spazzatura ammassata per le strade della Capitale? Sono tre anni che aspettiamo le risposte".(Com)