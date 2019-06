Business news: Colombia, Banca mondiale prevede crescita del 3,5 per cento nel 2019

- La Banca mondiale (Bm) ha aumentato al 3,5 per cento le stime di crescita dell’economia colombiana per il 2019, rispetto alla precedente proiezione del 3,2 per cento. E' quanto si legge nel rapporto "Prospettive economiche mondiali" reso noto dall'organismo martedì 4 giugno. I dati recenti dell’economia colombiana, stima l’istituto finanziario, “indicano una graduale espansione”. “Si prevede che la crescita in Colombia continuerà a rafforzarsi. Le riforme fiscali, insieme alla realizzazione di progetti infrastrutturali su larga scala, sosterranno una ripresa della crescita degli investimenti", si legge nel rapporto. Secondo la Bm nel 2020 e 2021 il paese potrebbe registrare una crescita del 3,7 per cento. (Res)