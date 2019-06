Business news: Nicaragua, Banca mondiale, crescita al -5 per cento nel 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca mondiale (Bm) ha ridotto a -5,0 per cento la stima di crescita per il Nicaragua nel 2019, rispetto al -0,5 per cento pronosticato a gennaio. E' quanto si legge nel rapporto "Prospettive economiche mondiali" reso noto dall'organismo martedì 4 giugno. Per il 2020 e 2021 l’istituto finanziario prevede invece una crescita rispettivamente dell’1,1 e 1,3 per cento. La crisi politica iniziata nel 2018, si legge nel rapporto della Bm, ha causato una grave contrazione degli investimenti nel paese. (Res)