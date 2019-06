Kazakhstan: presidenziali, per exit poll Molodezh Tokayev in testa col 69,94 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo gli exit poll del centro di ricerca e pratica Molodezh relativi alle elezioni presidenziali in Kazakhstan, Kassym Jomart Tokayev è in testa ai consensi al 69,94 per cento. Gli altri candidati si attestano alle seguenti percentuali: Zhambyl Akhmetbekov al 3,06 per cento, Daniya Yespayeva al 4,78 per cento, Amirzhan Kossanov al 14,96 per cento, Toleutai Rakhimbekov al 2,71 per cento, Amangeldy Taspikhov al 2,63 per cento, Sadybek Tugel all'1,92 per cento. Il direttore del centro Molodezh, Talgat Kaliyev, ha spiegato che le rilevazioni per gli exit poll sono state condotte in 300 seggi in tutto il paese, tra le 7 e le 19, per un totale di 12 mila persone intervistate. L'affluenza viene confermata dalla Commissione elettorale centrale al 77,4 per cento. (Beb)