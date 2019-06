Moldova: parlamento si riunirà domani nonostante decreto di scioglimento

- Il nuovo parlamento moldavo terrà domani la sua prima sessione plenaria nonostante il decreto di scioglimento firmato dal primo ministro ad interim Pavel Filip, cui la Corte costituzionale ha assegnato i poteri presidenziali. È quanto reso noto dal servizio stampa del parlamento di Chisinau. “L'ufficio parlamentare ha deciso oggi di tenere una sessione plenaria lunedì, l'ufficio di presidenza si riunirà in un secondo momento per approvare l'ordine del giorno", si legge in un comunicato. In precedenza il premier moldavo Maia Sandu, designata ieri dal presidente Igor Dodon e investita dal parlamento prima che la Corte costituzionale revocasse oggi la sua nomina, aveva annunciato che il nuovo governo terrà sempre domani la sua prima riunione nel palazzo del parlamento. Parlando in conferenza stampa, la Sandu ha quindi fatto appello domenica ai dipendenti della pubblica amministrazione affinché sostengano il suo governo. “I politici vanno e vengono, mentre il paese è in realtà gestito dai funzionari pubblici: un pacifico trasferimento di potere dipende ora dalla vostra lealtà”, ha detto Sandu. (segue) (Moc)