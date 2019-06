Iran-Giappone: premier Abe a Teheran il 12 giugno

- Il primo ministro giapponese, Shinzo Abe, giungerà mercoledì, 12 giugno, a Teheran per una visita di due giorni. Lo riferisce oggi l’agenzia di stampa iraniana “Isna”. La visita giunge in occasione del 90mo anniversario dell’avvio delle relazioni diplomatiche tra Iran e Giappone. Alla guida di una delegazione di alto profilo, Abe incontrerà il presidente iraniano, Hassan Rohani, con il quale terrà una conferenza stampa congiunta. Si tratta della prima visita di un primo ministro del Giappone in Iran dal 1978, quando l’allora premier Takeo Fukuda si recò nel paese. (Res)