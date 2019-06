Cipro-Slovacchia: ministro Esteri Lajcak in visita a Nicosia da domani, previsto incontro con omologo Christodoulides

- Il ministro degli Esteri slovacco Miroslav Lajcak effettuerà una visita ufficiale di due giorni a Cipro a partire da domani per incontrare l’omologo cipriota Nikos Christodoulides. Al centro dei colloqui, secondo quanto riferisce un comunicato del ministero degli Esteri di Nicosia, ci saranno le relazioni bilaterali, la questione cipriota e il programma energetico di Cipro e le azioni “provocatorie” turche nella Zona economica esclusiva (Zee) cipriota. In un’intervista rilasciata all’agenzia di stampa cipriota “Cna” alla vigilia della visita, Lajcak, pur esprimendo l’auspicio che le relazioni tra Cipro e Turchia si normalizzino presto, ha ribadito che la posizione della Slovacchia riguardo alle azioni turche nella Zee è in linea con le richieste dell'Ue ad Ankara di abortire i piani per le operazioni di trivellazione offshore. “Questo è un prerequisito per rilanciare i negoziati di pace”, ha aggiunto il ministro degli Esteri slovacco, secondo il quale "non esiste un'alternativa alla federazione bi-nazionale". (segue) (Res)