Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia (3)

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per la giornata di domani a Milano e in LombardiaVARIEL'Iotlab del Politecnico di Milano e aziende leader del settore raccontano la casa intelligente che verrà. In un ambiente domestico ricostruito nel laboratorio, saranno presentati e dimostrati 6 use case_ ideati nell'ambito del progetto Open Lab Smart Home.Politecnico di Milano, Campus Bovisa, via Durando 39 (ore 10)Intesa Sanpaolo e Banca Europea per gli Investimenti presentano gli accordi per 1 miliardo di euro per le imprese, con nuove opportunità dedicate all’economia circolare. Intervengono Gian Maria Gros-Pietro, Presidente Intesa Sanpaolo Dario Scannapieco, Vice Presidente Banca Europea per gli Investimenti. Introduce Matteo Fabiani, Responsabile Media and Public Association RelationsIntesa Sanpaolo, via Monte di Pietà 8 (ore 12)Le opportunità dell’accordo tra FIPE (Federazione italiana pubblici esercizi) e Intesa Sanpaolo su pagamenti digitali e credito – come l’azzeramento delle commissioni sui pagamenti inferiori ai 15 euro - vengono approfondite nell’incontro “Pagamenti digitali e credito su misura per far crescere il tuo business”. Partecipano: Roberto Calugi, Direttore Generale FIPE, Luciano Sbraga, Responsabile Ufficio Studi FIPE, Marcello Paoli, Responsabile aziende retail Intesa Sanpaolo, Cinzia Bruzzone, Responsabile servizio retail Intesa Sanpaolo, Mauro Federzoni, Direttore regionale Milano e provincia Intesa Sanpaolo; Leonardo Marseglia, Direttore Fidicomet-Confcommercio Milano.Confcommercio Milano, corso Venezia 47, Sala Colucci (ore 15)Conferenza Stampa durante la quale Bruno Cappuccio, coordinatore di “Visioni Urbane”, presenterà alcune idee progettuali per la riqualificazione dell’intera area di Porto di Mare, nella speranza di dare il via ad un ampio dibattito partecipato per rendere finalmente attrattiva e vivibile una zona periferica, ancora troppo ferita dalle vicende del così detto “boschetto della droga”. Saranno presenti alcuni esponenti di “Visioni Urbane”.Palazzo Marino, Sala Brigida, piazza della Scala 2 (ore 15)La Sede di Milano della Banca d'Italia presenta il rapporto L'economia della Lombardia'. Incontro con i giornalisti previsto alle ore 11 (via Cordusio 5)Auditorium Assolombarda a Milano, Via Pantano 9 (ore 15.30)In vista della XXX edizione dell'Universiade estiva di Napoli 2019, la fiaccola delle Universiadi arriva alla Cattolica, partendo da piazza Fontana e percorrendo tutto il centro di Milano. Interverranno: Antonio Rossi, sottosegretario alla Regione Lombardia con delega ai Grandi eventi sportivi; Diana Bianchedi, Coordinatore del Comitato per le Olimpiadi invernali 2026 Milano-Cortina; Chiara D'Angelo, coordinatore didattico del Master Sport e intervento psicosociale, Università Cattolica del Sacro Cuore; Furio Reggente, Laboratorio di Istituzioni e processi di valorizzazione del territorio, Università Cattolica del Sacro Cuore. Moderano: Caterina Gozzoli, Direttore dell'Alta Scuola di Psicologia "Agostino Gemelli" – ASAG, Coordinatore scientifico di Cattolica per lo Sport, Università Cattolica del Sacro Cuore, e Francesco Berlucchi, Business developer Cattolica per lo Sport.Università Cattolica, Largo Agostino Gemelli 1 (ore 16)Dialoghi sul futuro con Filippo Grandi nell'incontro 'I rifugiati'. Incontro moderato da Paolo Magri, direttore IspiPalazzo Clerici, via clerici 5 (ore 18) (Rem)