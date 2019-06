Business news: Bolivia, Banca mondiale riduce previsioni di crescita Pil nel 2019

- La Banca Mondiale (Bm) ha ridotto le previsioni di crescita della Bolivia per il 2019. Se infatti a gennaio scorso la Bm aveva stimato una crescita del 4,3 per cento per quest'anno, oggi l'aumento è calcolato al 4 per cento. E' quanto emerge dal rapporto di gennaio sulle "Prospettive economiche mondiali", pubblicato martedì. Per il 2020, la proiezione è rimasta stabile, in flessione rispetto al 2019, al 3,6 per cento e al 3,4 per cento nel 2021. A mantenere comunque su un buon ritmo la stima della crescita dell'economia boliviana è in particolare la stima di crescita delle esportazione di gas, anche a seguito della scoperta di nuovi giacimenti. Il Bilancio generale dello Stato (Pge), tuttavia, continua a prevedere per il 2019 una crescita del 4,7 per cento. Nel 2018 la crescita del Pil boliviano si è attestata al 4,2 per cento. (Res)