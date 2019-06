Business news: Perù, Banca mondiale mantiene stabile previsione di crescita Pil nel 2019 a + 3,8 per cento

- La Banca mondiale (Bm) ha mantenuto stabile al 3,8 per cento le stime di crescita per l'economia peruviana nel 2019. E' quanto emerge dal rapporto di gennaio sulle "Prospettive economiche mondiali", pubblicato martedì. Per il 2020, invece, la proiezione è stata corretta al rialzo, passando dal 2,8 stimato a gennaio al 3,9 di oggi. Anche per il 2021 la stima è stata migliorata, passando dalla proiezione del 3,4 di gennaio al 4,0 di oggi. La crescita dell'economia peruviana, segnala la Bm, continua nonostante il calo dei prezzi dei metalli industriali e i venti di guerre commerciali tra Usa e Cina, che potrebbero contrarre l'export verso questi paesi. (Res)