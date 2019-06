I fatti del giorno - Balcani (4)

- Kosovo: ex comandante Uck nominato da presidente Thaci consigliere, nonostante condanna per crimini di guerra - L’Agenzia anti-corruzione del Kosovo ha rivelato ieri nel suo rapporto sui redditi dei funzionari pubblici che l’ex comandante dell’Esercito di liberazione del Kosovo (Uck), Rrustem Mustafa, già condannato per crimini di guerra, è stato nominato consigliere della presidenza dallo stesso capo di Stato Hashim Thaci. Secondo quanto riporta il sito di informazione “Pristina Insight”, Mustafa avrebbe lavorato al seguito del presidente a partire dallo scorso febbraio. L’ex comandante fa parte anche dei vertici del Partito democratico del Kosovo (Pdk), forza guidata dal presidente Thaci. Mustafa, comandante dell'esercito di liberazione del Kosovo durante la guerra, è stato invitato per un colloquio presso le Camere specializzate del Kosovo con sede a L'Aja lo scorso dicembre. Secondo la dichiarazione di ricchezza del rapporto dei dipendenti pubblici, Mustafa ha iniziato a ricevere denaro come consigliere di Thaci due mesi dopo il suo invito a testimoniare all'Aja. Nel 2013 Mustafa è stato riconosciuto colpevole e ha scontato una pena di detenzione di quattro anni per crimini di guerra: condanna poi confermata dalla Corte d'appello del Kosovo. (segue) (Res)