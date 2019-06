Serbia-Kosovo: presidente Vucic, Pristina elimini dazi e proseguiremo dialogo

- La Serbia è pronta a riprendere il dialogo con le autorità di Pristina non appena queste elimineranno i dazi imposti sulle merci serbe: lo ha detto oggi il presidente serbo Aleksandar Vucic nel corso della conferenza GlobSec a Bratislava. La Serbia, ha detto Vucic, a causa dei dazi "sta perdendo denaro e si tratta di denaro dei suoi cittadini". Il capo dello Stato serbo ha inoltre ricordato che i dazi imposti da Pristina sono contrari a quanto previsto dall'Accordo di libero scambio (Cefta) in vigore fra i paesi della regione. Il presidente kosovaro Hashim Thaci, presente alla conferenza, ha replicato che il Kosovo, attraverso misure come l'imposizione di dazi, risponde al "comportamento aggressivo della Serbia" che ad esempio blocca l'ingresso di Pristina nell'Interpol. Secondo quanto detto da Thaci nel corso della conferenza, il Kosovo vuole un accordo con la Serbia che porti al riconoscimento dello Stato senza confini etnici. "Vogliamo un accordo con la Serbia che porti ad un riconoscimento reciproco, senza confini etnici. Un accordo che porti all'adesione del Kosovo alle Nazioni Unite e il riconoscimento da parte di cinque paesi dell'Ue, tra cui la Slovacchia", ha detto da parte sua Thaci.(Seb)