Serbia-Kosovo: presidente Vucic oggi a colloquio con Merkel a Bratislava

- Il presidente serbo Aleksandar Vucic avrà oggi un colloquio con il cancelliere tedesco Angela Merkel. L'annuncio è stato fatto ieri da Vucic nel corso della conferenza GlobSec, che si tiene a Bratislava. Nella giornata di giovedì è stato a Berlino il premier kosovaro Ramush Haradinaj. Un accordo tra Kosovo e Serbia dovrebbe essere "la grande decisione" sul riconoscimento reciproco, da trovare grazie al coinvolgimento di Stati Uniti, Germania e Francia ha detto Haradinaj dopo l'incontro con il cancelliere tedesco Merkel. La stampa di Pristina riferisce che Haradinaj ha individuato "due possibilità". "Una è relativa ad una grande decisione: dobbiamo ancora sperarci, dopo il coinvolgimento del presidente Trump, e specialmente ora con il diretto coinvolgimento del cancelliere tedesco Merkel e del presidente francese Macron, la possibilità è di raggiungere un grande accordo". Se non si raggiungerà un tale accordo, ha proseguito il premier kosovaro, "ci sarà un processo che durerà per mesi e anni" ma bisognerà trovare almeno una prima intesa di principio dopo di che il processo verrà portato avanti con la mediazione dell'Alto rappresentante per la politica estera Ue Federica Mogherini e, possibilmente, con un inviato speciale nominato da Berlino. (segue) (Seb)