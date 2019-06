Serbia-Kosovo: ministro Esteri serbo Dacic domani a New York per riunione Consiglio di sicurezza Onu su operato missione Unmik (2)

- Secondo Dacic, il cancelliere tedesco Angela Merkel e il presidente francese Emmanuel Macron – promotori del vertice – non permetteranno infatti al primo ministro kosovaro Ramush Haradinaj di prenderli in giro. Dacic, citato dai media serbi, ha quindi ribadito che Belgrado sarà pronta a dialogare nel momento in cui le autorità di Pristina rimuoveranno la tassa sui prodotti serbi. “Siamo pronti ad un compromesso, vogliamo un accordo, ma se l'altra parte non vuole questo non possiamo andare contro i nostri stessi interessi nazionali”, ha detto il capo della diplomazia serba. Della questione ha discusso ieri anche il presidente serbo Aleksandar Vucic in un colloquio telefonico con il cancelliere tedesco Angela Merkel, nel corso del quale Vucic ha ribadito che per superare lo stallo nel dialogo con il Kosovo occorre che Pristina abolisca le tasse sui beni prodotti serbi. Il presidente serbo ha quindi discusso con il cancelliere tedesco delle relazioni bilaterali e della situazione nella regione dei Balcani. Giovedì scorso è stato a Berlino il premier kosovaro Ramush Haradinaj il quale, al termine dell’incontro con Merkel, ha dichiarato che un accordo tra Kosovo e Serbia dovrebbe essere "la grande decisione" sul riconoscimento reciproco, da trovare grazie al coinvolgimento di Stati Uniti, Germania e Francia. (segue) (Kop)