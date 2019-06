Giappone: G20 finanziario, tensioni commerciali su economia globale e intesa su tassa digitale (2)

- Il documento raccoglie anche parte delle priorità messe in campo da Tokyo, a partire dalla necessità di considerare i cambiamenti della struttura demografica come variabile sempre più incisiva nelle politiche economiche degli stati. "I cambiamenti demografici, compreso l'invecchiamento della popolazione, causano problemi e offrono opportunità per tutti i membri del G20", si legge nel testo che invita a sviluppare adeguate "misure fiscali, monetarie, finanziarie e strutturali". In questo senso, i responsabili finanziari - ministri dell'Economia e governatori delle banche centrali -, propongono di incoraggiare gli investimenti nella formazione professionale oltre che l'impegno delle donne e degli anziani nel mercato del lavoro. Ricordando inoltre che la valutazione di un sistema fiscale che corrisponda ai principi di equità e crescita economica può anche aiutare a rispondere all'invecchiamento della popolazione. (segue) (Git)