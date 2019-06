Giappone: G20 finanziario, tensioni commerciali su economia globale e intesa su tassa digitale (3)

- I firmatari si impegnano quindi a vigilare da vicino i rischi per il sistema finanziario internazionale e ad attivare gli strumenti prudenziali macroeconomici per tenerli sotto controllo. Riconosciuti i progressi sul piano della trasparenza fiscale, anche grazie allo sviluppo di strategie per lo scambio automatico di informazioni, il documento avverte della necessità di contrastare le ricadute fiscali causate dalle calamità naturali. Al tempo stesso il G20 finanziario sottolinea l'importanza di garantire una solida copertura finanziaria all'assistenza sanitaria anche avvalendosi del settore privato e delle organizzazioni non governative. (segue) (Git)