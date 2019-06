Giappone: G20 finanziario, tensioni commerciali su economia globale e intesa su tassa digitale (4)

- I responsabili delle politiche economiche si sono riuniti in Giappone a fronte di uno scenario globale sempre più turbolento, mano a mano che le misure protezionistiche e delle tensioni commerciali vengono avvertite dall’economia reale. Diverse banche centrali hanno già reagito operando tagli dei tassi di interesse, o allentamenti delle politiche monetarie. Pochi giorni fa la Banca mondiale ha rivisto al ribasso le proiezioni di crescita dell’economia globale per quest’anno, in risposta alla progressiva erosione del clima di fiducia economica e del rinvio degli investimenti, dovuto a incognite come l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea. (segue) (Git)