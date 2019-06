Ue: Bernini (Fi), da Moavero siluro alla Lega

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anna Maria Bernini, capogruppo dei senatori di Forza Italia, afferma in una nota che "il ministro Moavero, che di Affari europei se ne intende, oggi ha detto senza mezzi termini che, siccome la Commissione europea è un organo politico, la Lega - che è fuori dai giochi di maggioranza - non potrà ambire a un posto di Commissario europeo". Per la parlamentare azzurra, "un autentico siluro alle manovre in atto nel governo per alzare il prezzo con l'Europa. Moavero ha poi aggiunto, non a torto, che se l'Italia è isolata, anche l'Europa assomiglia sempre più a un arcipelago di isole. Esattamente, però, come il governo di cui fa parte, visto che non si capisce più da quante isole è composto, se nella stessa giornata due ministri tecnici che fanno parte del fronte europeista si contraddicono sulla necessità della manovra correttiva, Tria dicendo che non è necessaria, Moavero sostenendo invece che potrebbe risolvere il problema del debito pubblico. La confusione aumenta, insieme all'isolamento dell'Italia", conclude Bernini. (Com)