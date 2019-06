Kazakhstan: presidenziali, affluenza finale al 77 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di affluenza finale alle urne per le elezioni presidenziali in Kazakhstan è stato pari al 77 per cento. Lo ha reso noto la Commissione elettorale centrale (Cec). Nella regione di Akmola l'affluenza si è attestata all'83 per cento, all'84,6 per cento in quella di Aktobe, nella regione di Almaty all'89 per cento, in quella di Atyrau al 71,2 per cento. Nel distretto del Kazakistan orientale era all'84,5 per cento, in quello di Zhambyl all'81,3 per cento, in quello occidentale del Kazakistan al 66,2 per cento, in quello di Karaganda al 77,1 per cento, nella regione di Kostanai all'84 per cento, in quella di Kyzylorda al 77,6 per cento. Nel distretto di Mangystau al 68,3 per cento, in quello di Pavlodar al 79,5 per cento, nella regione del Nord Kazakistan al 79,8 per cento, nel Turkestan all'84,8 per cento. Ad Almaty al 52,2 per cento, a Shymkent al 67,1 per cento e a Nur-Sultan al 68,3 per cento. Le urne si sono aperte alle 7 (ora locale) e si chiuderanno alle 20 locali (le 16 in Italia). (segue) (Beb)