Kazakhstan: presidenziali, affluenza finale al 77 per cento (2)

- Poco meno di 12 milioni di elettori si recano alle urne oggi per le prime elezioni presidenziali in Kazakhstan senza Nursultan Nazarbayev fra i candidati. Lo storico leader kazakho, infatti, ha deciso inaspettatamente di lasciare il potere lo scorso marzo dopo aver traghettato il paese centro-asiatico verso l’indipendenza nel 1991 ed esserne rimasto alla guida per quasi 30 anni. Una fetta della popolazione e diversi osservatori internazionali ritengono che le elezioni saranno le più competitive e diversificate nella storia indipendente del paese centro-asiatico. La Commissione elettorale ha registrato sette candidati, tra cui Daniya Yespayeva del partito Ak Zhol, che è la prima candidata donna a correre per la presidenza. Sino a pochi mesi fa era difficile pensare a un Kazakhstan senza Nazarbayev, e tutt’ora in realtà, il paese non andrà avanti senza di lui: lo storico leader resta il Padre della nazione ed è rimasto sia alla guida del partito Nur Otan, sia presidente del Consiglio di sicurezza nazionale. (segue) (Beb)