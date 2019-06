Kazakhstan: presidenziali, affluenza finale al 77 per cento (3)

- Dopo tanti anni al potere, in un contesto politico regionale molto difficile da interpretare come quello dell’Asia Centrale, la maggior parte degli analisti internazionali sosteneva che Nazarbayev sarebbe rimasto presidente a vita. Nelle elezioni presidenziali del 2015 ha ricevuto il 97,78 per cento dei voti, un dato perfino superiore al 95,55 per cento del 2011. Nazarbayev, invece, si è dimesso dalla carica il 19 marzo, nonostante il suo mandato presidenziale si sarebbe ufficialmente concluso nel 2020. Il presidente del Senato Kassym-Jomart Tokayev – figura di riferimento del partito Nur Otan e politico kazakho navigato – è diventato il nuovo presidente secondo i dettami della Costituzione della Repubblica del Kazakistan e ha annunciato elezioni anticipate con l’intento di legittimare la sua posizione. Tokayev, infatti, è il candidato ufficiale del partito Nur Otan, ed è determinato a vedere un'elezione libera ed equa il 9 giugno. Il presidente Tokayev ha promesso che le elezioni saranno trasparenti e condotte secondo gli standard democratici più elevati. (Beb)