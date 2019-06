Egitto: parlamento approva aumento pensioni del 15 per cento

- La Camera dei rappresentanti egiziana (il parlamento monocamerale) ha approvato una legge che stabilisce l’aumento del 15 per cento delle pensioni. Lo riferiscono i media locali. La legge entrerà in vigore il primo luglio, in concomitanza con l’inizio dell’anno fiscale 2019-2020. Dopo decenni senza un tetto minimo, le pensioni minime sono state portate a 900 sterline egiziane (circa 47 euro). Lo scorso marzo, il presidente Abdel Fatah al Sisi aveva annunciato l’aumento del salario minimo dei dipendenti statali, passato da 1.200 a 2000 sterline (da circa 63 a 105 euro), a poche settimane dal referendum sulla Costituzione. Il decreto presidenziale fa parte di una serie di misure intraprese per alleviare l’impatto delle riforme economiche avviate dal governo a partire dal 2016. Al Sisi ha anche annunciato l’aumento del 7 per cento dei bonus annuali per i dipendenti statali soggetti alla Legge sul servizio civile. Tutti gli altri dipendenti pubblici riceveranno invece un premio annuale pari al 10 per cento dello stipendio base. Il nuovo decreto, rende noto il ministero delle Finanze, costerà alle casse dello Stato circa 3,5 miliardi di dollari per gli stipendi e 1,6 miliardi di dollari per le pensioni. Gli aumenti entreranno in vigore a partire dal prossimo primo luglio. (Cae)