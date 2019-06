Governo: Misiani (Pd), minibot grimaldello per Italexit, per debiti Pa si può ricorrere a Cdp

- Il senatore del Partito democratico, Antonio Misiani, capogruppo in commissione Bilancio, commenta in una nota: "Tutta la discussione sui minibot sostenuta dalla Lega di Salvini, e abbracciata dal M5s di Di Maio, è totalmente infondata se pensiamo che con gli stessi strumenti approvati nella legge di Bilancio 2019 di questo governo la Pa può accelerare i pagamenti dei debiti verso i fornitori". Il parlamentare dem quindi spiega: "Basta avanzare una richiesta, da parte degli enti della Pa, di liquidità a Cassa depositi e prestiti a tassi molto bassi per poter pagare i debiti con i fornitori. Ecco perchè i minibot agitati dalla Lega sembrano più che altro un grimaldello per scardinare la moneta unica, favorendo l'Italexit, e per alzare una cortina fumogena sul disastro dei conti pubblici che stanno aprendo la strada ad una procedura d'infrazione".(Com)