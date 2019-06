Torino: Fiom e Cgil, martedì convegno sull'auto con Landini e Re David

- Fiom e Cgil di Torino e Fiom Nazionale organizzano un'importante iniziativa sul futuro dell'auto, che si terrà a Torino martedì 11 giugno 2019, alle ore 10.00, presso la Fabbrica delle 'e', in corso Trapani 91/b. In quell'occasione verrà presentato il rapporto/inchiesta su Fca, Cnhi e Magneti Marelli. Il perdurare delle difficoltà del settore dell'automotive e della struttura industriale del nostro territorio, la ridefinizione degli assetti del settore dell'auto, a partire dalla fallita proposta di fusione di FCA a Renault, impongono alla Fiom e alla Cgil non solo una riflessione approfondita, ma anche la necessità di mettere in campo un'azione sindacale su più livelli, per impedire l'ulteriore ridimensionamento della manifattura e la conseguente perdita di posti di lavoro. Intervengono: Giuseppe Berta Università Bocconi di Milano, Silvino Candeloro Inca Nazionale, Gian Carlo Cerruti Università di Torino, Michele De Palma Segreteria Nazionale Fiom Cgil, Fulvio Fammoni Fondazione Di Vittorio, Francesco Garibaldo Ricercatore, Edi Lazzi Segretario Generale Fiom Cgil Torino, Guido Montanari Vice Sindaco Città di Torino, Francesca Re David Segretaria Generale Fiom Cgil, Gianni Rinaldini Fondazione Sabattini, Matteo Rinaldini Ricercatore, Enrica Valfrè Segretaria Generale Cgil Torino, Francesco Zirpoli Università Ca’ Foscari di Venezia. A concludere i lavori sarà Maurizio Landini, Segretario Generale Cgil. Partecipano le delegate e i delegati dell’automotive. (Rpi)