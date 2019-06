Iran: ministro Esteri tedesco domani a Teheran per preservare accordo sul nucleare

- Il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, incontrerà domani il presidente iraniano, Hassan Rohani, a Teheran nel tentativo di trovare soluzioni per preservare l’accordo sul nucleare iraniano. Maas incontrerà domani anche l'omologo iraniano, Mohammad Javad Zarif. Il capo della diplomazia tedesca l'8 giugno si è recato in Iraq e oggi in Giordania nell'ambito di un tour regionale che lo vedrà anche negli Emirati Arabi Uniti. Il viaggio di Maas è stato concordato e coordinato insieme a Regno Unito e Francia che stanno lavorando con Berlino per preservare l’accordo sul nucleare iraniano firmato nel 2015 a Vienna e ora a rischio dopo l’uscita unilaterale degli Stati Uniti nel maggio dello scorso anno. (Res)