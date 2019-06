Giappone: G20 finanziario, tensioni commerciali su economia globale e intesa su tassa digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il peso delle "tensioni commerciali e geopolitiche" continua a gravare sulla crescita di una economia globale che comunque - nel breve periodo - mostra segni di stabilizzazione. È quanto scritto nel documento finale del G20 finanziario tenuto tra ieri e oggi a Fukuoka, in Giappone. Lavori che hanno impegnato le parti ad essere "pronti ad agire per adottare ulteriori azioni", nel caso le frizioni non dovessero appianarsi. Ma nel testo finale si è preferito evitare appelli diretti a rimuovere dazi e frenare quelle escalation commerciali che tengono in allarme l'economia internazionale. I progressi più corposi sono stati registrati sulla cosiddetta "tassa digitale": i ministri delle Finanze hanno concordato di adottare regole comuni per colmare le scappatoie utilizzate dai colossi tecnologici multinazionali per eludere i regimi fiscali degli Stati dove operano. Una stretta che dovrà essere adottata con una soluzione "basata sul consenso" entro il 2020. (segue) (Git)