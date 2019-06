Balcani: ministro Esteri macedone, credibilità Ue in gioco su negoziati di adesione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Loro pensano che se aprono i negoziati di adesione con la Macedonia del Nord, si creerebbe un problema se l'Albania venisse lasciata indietro e ciò potrebbe avere un impatto sul Kosovo", ha dichiarato Zaev citando in particolare quella che sarebbe una preoccupazione condivisa anche dalla Germania. Il premier macedone, riferisce il quotidiano "Repubblika", ha detto che alcuni paesi membri dell'Ue "hanno paura delle minacce da parte del mio amico Edi Rama per possibili modifiche ai confini o per l'unificazione (dell'Albania) con il Kosovo". "Ma io non credo a queste cose - ha precisato Zaev -, in quanto ciò comporterebbe un passo indietro di circa dieci anni per l'Albania e nessuno vuole questo". (segue) (Mas)