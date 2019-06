I fatti del giorno - Balcani

- Kosovo-Serbia: presidente Thaci auspica accordo senza “confini etnici” - Il Kosovo vuole un accordo con la Serbia che porti al riconoscimento di Pristina senza confini etnici. Lo ha detto il presidente kosovaro, Hashim Thaci, durante il suo intervento ad un panel della conferenza GlobSec, dedicata al tema della sicurezza ed organizzata dall'omonima organizzazione non governativa, in corso a Bratislava. "Vogliamo un accordo con la Serbia che porterebbe il riconoscimento reciproco, senza confini etnici. Un accordo che porterebbe l'adesione del Kosovo alle Nazioni Unite e porterebbe il riconoscimento da parte di cinque paesi dell'Ue, tra cui la Slovacchia”, ha detto Thaci, secondo cui un accordo porterebbe vantaggi non solo alla regione dei Balcani ma anche all’intera Europa. Al panel a cui hanno preso parte anche i presidenti di Serbia e Montenegro, Aleksandar Vucic e Milo Djukanovic, Thaci ha accusato Belgrado di essere il principale “ostacolo” al dialogo. "E non si può raggiungere un accordo con questo blocco della Serbia che ostacola l'adesione (del Kosovo) all'Unesco e all'Interpol, ma credo che nelle prossime settimane si creerà un clima per continuare il dialogo e il vertice di Parigi sarà una grande opportunità per prendere misure concrete per continuare il dialogo e raggiungere un accordo”, ha aggiunto il capo di Stato kosovaro, auspicando che nel 2019 le due parti possano trovare un accordo. (segue) (Res)