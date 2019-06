Calcio: presidente Fontana, bravissime nostre azzurre, vittoria emozionante

- Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commenta in una nota la vittoria per 2 a 1 delle ragazze azzurre contro l'Australia: "Brave, anzi, bravissime! Le nostre ragazze hanno esordito ai Mondiali di Calcio regalandoci una vittoria che definire emozionante è limitativo. Hanno prima sofferto, poi stretto i denti e quindi rimontato piazzando il colpo decisivo finale. Avanti così: viva le donne, viva le donne azzurre". (com)