Torino: "I martedì dell’Armeria Reale", martedì ultimo appuntamento in prefettura

- Ultimo appuntamento, martedì 11 giugno, alle 17, presso la Sala degli Specchi della Prefettura di Torino (ingresso da piazza Castello, 191) con "I martedì dell’Armeria Reale", il ciclo di incontri dedicato agli appassionati di arte militare e storia. Tema della conferenza sarà Lo sviluppo delle armi da fuoco dalla metà dell'Ottocento agli inizi del Novecento con il curatore dell’Armeria Reale Giorgio Careddu, Guido Anau Montel, presidente dell'Accademia di San Marciano e Enrico Galletti, curatore del Museo Storico Nazionale d'Artiglieria di Torino. Attraverso gli splendidi esemplari conservati in Armeria Reale, molti dei quali realizzati per la casa regnante, sarà ripercorso lo sviluppo della tecnologia armiera in un periodo di profonde innovazioni che hanno portato alla nascita delle moderne armi da fuoco. Saranno presentati i fucili Lorenzoni (primi esempi di un’arma a ripetizione), revolver con pregevoli finiture, fucili di grosso calibro per le battute di caccia in terra africana, miniature di armi e modelli di artiglieria di eccezionale qualità. I martedì dell’Armeria Reale sono realizzati in collaborazione con la Prefettura di Torino e l’Accademia di San Marciano, associazione che raccoglie studiosi e appassionati d’armi italiani e stranieri. Ingresso libero fino a esaurimento posti. (Rpi)