Russia-Cina: portavoce Cremlino, cooperazione fra Mosca e Pechino non è in funzione anti-Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cooperazione esistente fra Russia e Cina non presuppone che ci sia un disegno volto a indebolire gli Stati Uniti. Lo ha dichiarato oggi il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, all'emittente “Rossija 1”. “Una delle qualità principali della cooperazione Russia-Cina è che non è diretta contro altri paesi o gruppi di stati, il che rende profondamente infondata la presunta esistenza di un coordinamento contro gli Stati Uniti”, ha detto Peskov, secondo cui l’obiettivo della cooperazione strategica con Pechino è, per quest’ultima, il commercio, mentre per Mosca sono la sicurezza e il disarmo. Le dichiarazioni di Peskov giungono dopo la recente visita in Russia del presidente cinese Xi Jinping, il quale a margine del Forum economico di San Pietroburgo (Spief) ha incontrato l’omologo russo Vladimir Putin con il quale firmato un totale di 23 accordi nei settori dell'economia, degli investimenti e dell'istruzione. (Rum)