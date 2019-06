Governo: Rosato (Pd), contro Tria grida a scandalo come fosse opposizione

- Il deputato del Partito democratico, Ettore Rosato, commenta su Twitter l'attacco degli alleati di governo al ministro Tria: "Come le questioni delicate vengono manipolate dal governo. Prende un problema serio come i debiti della Pa, propone una finta soluzione, individua negli inevitabili critici i nuovi nemici e passa all’incasso - sottolinea -: grida allo scandalo come fosse all’opposizione". (Rin)