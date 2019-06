Medio Oriente: ministro Esteri tedesco, due Stati unica soluzione a conflitto

- La cosiddetta soluzione a due Stati è “l’unica soluzione” per risolvere il conflitto israelo-palestinese. Lo ha detto il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, nel corso della conferenza stampa congiunta con l’omologo giordano, Ayman al Safadi. “La questione palestinese è stata al centro dei nostri colloqui”, ha affermato da parte sua Al Safadi. Nel corso dei colloqui, i due ministri degli Esteri hanno discusso anche della lotta al terrorismo, della crisi in Siria e dei finanziamenti all’agenzia delle Nazioni Unite per i profughi palestinesi (Unrwa). Maas ha intrapreso venerdì un viaggio in Medio Oriente che l’8 giugno lo ha visto in Iraq, mentre domani, 10 giugno, è atteso a Teheran nel tentativo di appianare le tensioni tra Iran e Stati Uniti. Il capo della diplomazia tedesca dovrebbe recarsi anche negli Emirati Arabi Uniti. (Res)