Moldova: premier Sandu, dipendenti pubblici sostengano mio governo

- Maia Sandu, designata ieri primo ministro della Moldova dal presidente Igor Dodon e investita dal parlamento prima che la Corte costituzionale revocasse oggi la sua nomina, ha fatto appello domenica ai dipendenti della pubblica amministrazione affinché sostengano il suo governo. “I politici vanno e vengono, mentre il paese è in realtà gestito dai funzionari pubblici: un pacifico trasferimento di potere dipende ora dalla vostra lealtà”, ha detto Sandu parlando in conferenza stampa. Sandu, leader del partito filo-europeo Acum, ha inoltre assicurato che il nuovo governo da lei presieduta farà in modo che i dipendenti pubblici non siano vittime di pressioni e ricatti, come avvenuto con il governo del Partito democratico. “Non scendete in strada per rispondere agli appelli dell'usurpatore (il premier uscente Ivan Filip). Domani tutte le istituzioni statali dovranno funzionare in un regime normale", ha aggiunto Sandu, citata dalla stampa di Chisinau. La crisi in Moldova è deflagrata dopo che questa mattina la Corte costituzionale ha deciso di trasferire i poteri presidenziali al primo ministro uscente Pavel Filip in modo da poter sciogliere il parlamento e indire elezioni anticipate. Successivamente, Filip ha firmato un decreto per sciogliere il parlamento e organizzare elezioni parlamentari il prossimo 6 settembre. (segue) (Moc)