Roma: Raggi, intensificati controlli Polizia locale in zone movida

- "Anche questo fine settimana abbiamo intensificato i controlli della Polizia Locale di Roma Capitale nelle zone della movida. Interventi che mirano a garantire più sicurezza ai cittadini e turisti che vivono la città nelle ore notturne". Lo scrive su facebook il sindaco di Roma Virginia Raggi. "Nelle aree di San Lorenzo, Trastevere, rione Monti, Piazzale delle Province, piazza Bologna e nelle zone limitrofe, - prosegue Raggi - sono stati effettuati circa 1.600 i controlli per verificare il rispetto delle norme anti-alcol, combattere l’abusivismo commerciale, reprimere il fenomeno dei parcheggiatori abusivi e della sosta selvaggia. Un controllo massiccio anche ad attività, negozi e minimarket di zona, dove le forze dell’ordine hanno elevato sanzioni per un totale di 25mila euro per occupazione di suolo pubblico, insegne non regolamentari, illeciti edilizi e mancato rispetto delle norme sulla sicurezza alimentare. In zona San Lorenzo gli agenti hanno sequestrato circa 140 Kg di alimenti per anomalie su etichettatura e tracciabilità dei prodotti. Controlli anche su strada: 450 le violazioni al codice della strada contestate e 117 le rimozioni effettuate per sosta irregolare. Voglio ringraziare ancora una volta le donne e gli uomini della Polizia locale impegnati quotidianamente nelle operazioni per la sicurezza e le tutela di cittadini e turisti". (Rer)