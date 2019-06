Moldova: Mussetti (Limes) a “Nova”, lotta per il potere influenzerà orientamenti geopolitici (2)

- Il Cremlino d’altronde, prosegue l’analista, non teme un esecutivo europeista, purché non aprioristicamente ostile. “Mosca ha un assoluto bisogno di un esecutivo responsabile nelle sue piene funzioni già da ora. Il prossimo inverno, infatti, il transito di gas russo attraverso l'Ucraina potrebbe essere sospeso, lasciando al gelo la regione separatista e filorussa di Transnistria, mentre il resto della Moldova verrebbe riscaldata da economico gas romeno. Scenario che Mosca vorrebbe scongiurare”, prosegue Mussetti, secondo cui “la crisi costituzionale orchestrata dall'oligarca Vlad Plahotniuc – uomo forte del paese riluttante a cedere il proprio potere – rischia di rompere le uova nel paniere di Kozak”. Secondo l’analista ed esperto di Europa orientale, infatti, si è venuta a creare una situazione in cui il primo fra gli attori in gioco che dovesse mollare la presa potrebbe perdere tutti i vantaggi derivanti dalla propria posizione. “Se lo stesso Plahotniuc accettasse il nuovo corso, non godrebbe più di una sorta di immunità giuridica all'interno e all'esterno del paese, rischiando seriamente il carcere per corruzione”, spiega Mussetti, secondo cui se, invece, “il presidente Igor Dodon accettasse di andare ad elezioni anticipate, rischierebbe di essere condannato per tradimento della patria e il suo partito sciolto prima delle consultazioni per finanziamento illecito dall'estero (Russia)”. (segue) (Les)