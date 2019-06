Sicurezza: blitz mercato viale Puglie, 3 denunciati per ricettazione, sanzioni per oltre 15 mila euro - Foto 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In foto alcuni momenti del blitz al mercato di viale Puglie che ha portato a 3 denunce per ricettazione e sanzioni per oltre 15mila euro (Foto di: Uffico Stampa Comune Milano). (com)