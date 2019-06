Decreto Crescita: Centinaio, bene codice identificativo su affitti brevi per miglior offerta turistica

- Il ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del Turismo, Gian Marco Centinaio, esprime soddisfazione in una nota: "Finalmente, grazie al nostro lavoro, anche l’Italia si dota di un fondamentale strumento che consentirà di migliorare l’offerta turistica. Il codice identificativo e l'iscrizione a una banca dati presso l'Agenzia delle entrate per gli affitti brevi, e le locazioni presso strutture ricettive, consentirà di evitare eventuali evasioni fiscali o elusioni. Il nostro obiettivo - spiega - era arrivare all’approvazione entro l'estate. Ce lo chiedeva tutto il mondo del turismo. Un settore molto importante per il nostro paese. Con l’impegno di tutti abbiamo raggiunto un risultato importante". (segue) (Com)