Regione Lazio: Valeriani, plauso iniziativa "VolontariAter"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È partito il progetto 'VolontariAter' per contribuire alla riqualificazione delle aree verdi e per migliorare il decoro degli spazi comuni nei complessi Ater di Roma. Questa mattina gli interventi hanno interessato il quartiere di Primavalle, nei lotti di edilizia residenziale pubblica lungo via Michele Bonelli. Ringrazio i vertici di Ater Roma e i suoi dipendenti, che su stimolo della Regione hanno promosso e organizzato questa iniziativa, con l'auspicio che possa registrare anche la partecipazione e la collaborazione dei residenti per rendere sempre più vivibili tutte le aree comuni". E' quanto dichiara in una nota Massimiliano Valeriani, assessore alle Politiche abitative della Regione Lazio. (Com)