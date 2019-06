Uruguay-Russia: presidente Abdo Benitez auspica visita Vladimir Putin nel paese

- Il presidente del Paraguay, Mario Abdo Benitez, ha trasmesso a mosca l'interesse a ricevere in visita ad Assunzione il suo omologo russo Vladimir Putin. Lo ha detto il vice presidente paraguaiano, Hugo Velazquez, in dichiarazioni rilanciate dall'agenzia di stampa russa "Sputnik". "Sarebbe un grande onore ricevere Putin in Paraghuay... Ho trasmesso l'interesse del presidente paraguaiano a una visita" del titolare del Cremlino, ha detto Velazquez durante il Forum economico internazionale di San Pietroburgo (Spief). Il paese latinoamericano, ha proseguito l'alto funzionario, è al tempo stesso interessato ad organizzare una visita di Abdo Benitez n Russia. (Rum)