Migranti: Salvini, a Napoli aggressore nigeriano di tabaccaio verrà espulso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, rendo noto su Facebook che un cittadino "nigeriano 'richiedente asilo' di 36 anni aggredisce a Napoli, alla stazione della metro di Chiaiano, un tabaccaio, purtroppo ora in serie condizioni". Il titolare del Viminale quindi aggiunge: "A lui tutta la nostra solidarietà e le nostre preghiere di guarigione. In Italia non c’è spazio per clandestini e criminali. Grazie al decreto Sicurezza - spiega - questo delinquente potrà essere espulso, col decreto Sicurezza bis avremo ancora più strumenti per combattere chi ci viene a portare la guerra in casa". (Rin)