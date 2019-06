Kazakhstan: osservatori italiani elezioni presidenziali, “passaggio di grande importanza”

- Il passaggio che vive oggi il Kazakhstan è di grande importanza e le elezioni presidenziali, in corso di svolgimento, sono molto ben organizzate. È questo il contenuto del punto stampa tenuto dalla delegazione italiana di osservatori elettorali alle presidenziali kazakhe. "Quello di oggi è un passaggio di grande importanza. Nei seggi visitati abbiamo visto una buona affluenza, ordinata, e un'atmosfera festosa. Questo è un segno di serenità", ha detto il senatore Antonio Misiani. I livelli di partecipazione sono stati sottolineati anche dal vicepresidente della Camera dei Deputati, Ettore Rosato, che guida la delegazione. "Vedere file ai seggi dimostra la vitalità di una democrazia, oggi il popolo sceglie la prossima leadership del paese e la nostra presenza ai seggi dimostra il rispetto degli standard internazionali”, ha aggiunto. "Si possono fare molte considerazioni, ma penso che le procedure messe in atto siano molto corrette. Ci sono osservatori in molti seggi di questo paese, direi che ci si può fidare dei risultati", ha spiegato rispondendo a chi gli ha chiesto se fosse a conoscenza dell'andamento del voto in altre regioni del paese, in particolare nel sud del paese. "Se guardiamo la scheda, si vede che tutti i candidati sono sullo stesso piano, senza simboli di partito" e a questo proposito "mi fa piacere vedere una donna candidata", ha sottolineato. (Beb)