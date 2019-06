Libano: direttore Sicurezza generale in Iran per rilascio Nizar Zakka

- Il direttore generale della Sicurezza libanese, generale Abbas Ibrahim, si è recato oggi a Teheran per adempiere alle procedure necessarie per il rilascio di Nizar Zakka, in carcere dal 2015 con l'accusa di spionaggio. Lo riferisce un comunicato stampa della Sicurezza generale libanese. Lo scorso 3 maggio, a pochi giorni dall'inizio del Ramadan, il ministro degli Esteri libanese, Gebran Bassil, aveva inviato una lettera all'omologo iraniano, Mohammad Javad Zarif, per chiedere il rilascio di Nizar Zakka in occasione dell’imminente avvio del mese sacro di digiuno rituale per i musulmani. Zakka è un cittadino libanese in possesso della “green card” statunitense incarcerato nel 2015 dalle autorità iraniane perché ritenuto una spia. Nella missiva Bassil ha chiesto “un’amnistia speciale in occasione del ramadan”. Nel 2015 Zakka era stato invitato a Teheran per partecipare a una conferenza sullo sviluppo e l’occupazione delle donne, ma era stato arrestato con l’accusa di spionaggio per conto di Washington. Il tribunale iraniano lo aveva condannato a dieci anni di carcere e al pagamento di un'ammenda di 4,2 milioni di dollari. (Res)